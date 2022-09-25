大雨滂沱 西部一些地区渠道积水量满溢

（早报讯）全岛多个地区星期天（9月25日）早上下起倾盆大雨，导致多处渠道的积水量几近满溢，尤其西部一些地区的渠道，积水量达100%。

公用事业局星期天早上7时许陆续发文，指惹兰文礼、永康坊（Eng Kong Place）、斜阳通道（Sunset Dr）以及武吉知马杜尼安路森那美中心的积水量也一度达到100%。

之后，当局也指西部先驱一带的万利路和事业路的路段，积水量达100%，属突发性淹水几率较高的风险区。

国家环境局早上发出豪雨警报，介于9时20分至10时20分间，全岛多处将下豪雨或雷阵雨。部分地区可能会有闪电水灾。

新加坡气象署日前也公布本周和下周的天气预测，这两周我国将持续吹着西南季候风，低空风将从东南或西南方向吹来。气象署预计会有多天将在上午较迟时分和下午下起短暂雷阵雨。

另外，本月底料受苏门答腊风飑（Sumatra squalls，即急骤强风）影响，好几个早晨将刮大风和下雷阵雨。

气象署指出，一些天的下午也会有短暂雷阵雨。9月下半月的雨水预计比上半月多，但整体的降雨量接近正常水平。

《新明日报》18日也曾报道，当天一场豪雨也导致多个地区发生突发性积水情况，其中乌鲁班丹河道靠近锦茂（Ghim Moh）的水位一度满溢，导致附近公园连道部分地区被关闭。