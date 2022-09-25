约500户大巴窑东中低收入家庭可申请100元邻里购物券

（早报讯）约500户大巴窑东人均收入不超过1600元的家庭，可申请一次过的100元邻里购物券，购物券可用来支付给区内的邻里商店，例如购买食物、必需品和其他服务。

大巴窑东基层组织公民咨询委员会的社区发展及福利基金，与区内商家携手推出大巴窑东CLAP（Cost of Living Assistance Programme），旨在给更多中低收入居民更多支持和援助，以应付通货膨胀带来的生活费上涨负担，同时带动区内商家和小贩的生意。

居住在大巴窑东，家庭每月人均收入不超过1600元的新加坡公民，可到大巴窑东或大巴窑北民众俱乐部申请获取购物券，不过，不包括那些已在这区辅助计划下的居民。

大巴窑东基层领袖也会通过家访时派发传单，符合条件者可通过扫描二维码申请。每个家户只限一次申请，申请截止日期为2023年7月底。购物券有效期至2023年8月底。

目前共有35名大巴窑7巷和8巷的商家加入计划，包括熟食、迷你超市、蔬菜摊，以及理发店等，参与店面将张贴CLAP贴纸。

碧山—大巴窑集选区议员安迪星期天（9月25日）在大巴窑7巷第20座组屋底层正式推出CLAP时说，计划自一个月前开始邀请商家参与，基层领袖将继续鼓励其余约三分之二的商家踊跃参加。

“近期，很多居民反映对生活费上涨的顾虑，因此除了政府已经给予的援助以外，我们也要思考如何进一步帮助他们，并推出这项与政府援助相辅相成的基层计划。”

安迪强调，计划主要针对弱势和中低等收入家庭，尤其是面对生活费负担加重，但却得不到足够帮助的中低等收入者。