Grab首席营运总监：集团没有计划进行大规模裁员

（早报讯）尽管全球经济不稳定，本地科技公司Grab控股没有计划进行大规模裁员，而是选择性地聘请员工。

Grab首席营运总监洪纪元（Alex Hungate）接受路透社专访时透露，公司稍早前担忧全球经济陷入衰退，所以非常谨慎地进行招聘，也因此不至于需要冻结招聘或进行大规模裁员。

洪纪元在今年1月加入Grab，他之前是新翔集团（SATS）总裁。他说：“我们在今年中进行一些特定的企业重组。我知道其他公司正在展开大规模裁员，我们不会跟他们一样。”

冬海集团（Sea Group）旗下电商平台虾皮（Shopee）和送餐业者foodpanda近日在本地裁员，它们都表示这是优化运营效率和降低成本的部分举措。

据了解，虾皮在上星期展开的新一轮裁员行动中，受影响员工比率是低个位数，他们主要来自人力资源、区域运营、营销、产品和工程部门。至于foodpanda，科技新闻媒体DealStreetAsia引述消息人士称，驻新加坡的区域团队有5％的员工被裁。

洪纪元指出，Grab在数据科学、测绘技术及其他专业领域方面在请人，而每次招聘员工时都比以往考虑得更多。他说：“你必须确保保留资金，请员工的门槛的确提高了。”

东南亚市场重新开放带动出行需求恢复，以及送餐业务持续增长，Grab今年第二季营收同比大增79％至3亿2100万美元（约4亿4590万新元）。它在第二季的净亏改善29％，从去年同季的8亿零100万美元，缩小到5亿7200万美元。

上个月，Grab关闭一些按需而至杂货业务的分销中心，并且放慢推出外卖服务的云厨房中央配送设施。

洪纪元指出，Grab正在加强进军金融服务的策略，包括通过平台和线下推动支付、电子钱包和非银行借贷服务的业务。

由Grab和新电信（Singtel）合资经营的GXS数码银行已登场，首个储蓄户头于9月5日正式推出，率先开放给GXS、Grab和新电信的指定员工，以及未充分获得银行服务（underbanked）的客户。