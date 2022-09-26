新澳三叉戟联合军演 规模九年来最大

文 /
王康威

发布 / 2022年9月26日 5:30 PM

新加坡武装部队今年同澳大利亚国防部队人员举行三叉戟演习，空军契努克直升机会到海军登陆舰载送陆军部队的先遣单位士兵率先登陆海岸，阿帕奇直升机则为这些士兵提供空中支援。（国防部提供）
新加坡武装部队今年同澳大利亚国防部队人员举行三叉戟演习，空军契努克直升机会到海军登陆舰载送陆军部队的先遣单位士兵率先登陆海岸，阿帕奇直升机则为这些士兵提供空中支援。（国防部提供）

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（早报讯）新加坡武装部队今年同澳大利亚国防部队人员举行三叉戟演习，两国一共派出超过1600名部队人员参与，新加坡海军也首次出动两艘海军登陆舰。

不定期举行的三叉戟演习（Exercise Trident）是武装部队常年袋鼠演习中的新澳双边联合演习环节。

演习期间两军将合作展开包括海陆双栖行动等演练。这次参与三叉戟演习的两国海陆空三军的人数有1600多人，动用超过100件军备，是自2013年开展以来最大规模的演习。

三叉戟演习的演习司令陈裕昆上校告诉《联合早报》：“今年的三叉戟演习是新加坡海军第一次部署两艘海军登陆舰，分别为坚韧号（RSS Endurance）和坚持号（RSS Persistence），也会是澳洲皇家海军两栖攻击舰（Landing Helicopter Deck）第一次参与演练。”

演习中两国军舰将承载新澳两国的士兵和其他军备，并支援海陆双栖行动。空军契努克直升机会到登陆舰载送陆军先遣单位士兵率先登陆，阿帕奇直升机则为这些士兵提供空中支援。随着登陆舰接近海岸，其余士兵和军备将分批乘搭快艇登陆，迅速控制海滩，再同先遣单位士兵汇合。

陈裕昆说今年演习规模扩大，也会进行更复杂的行动，不仅凸显新澳两军之间的紧密合作关系，也让本地军人能通过逼真和具有挑战性的演练提高作战能力。

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