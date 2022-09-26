新澳三叉戟联合军演 规模九年来最大

（早报讯）新加坡武装部队今年同澳大利亚国防部队人员举行三叉戟演习，两国一共派出超过1600名部队人员参与，新加坡海军也首次出动两艘海军登陆舰。

不定期举行的三叉戟演习（Exercise Trident）是武装部队常年袋鼠演习中的新澳双边联合演习环节。

演习期间两军将合作展开包括海陆双栖行动等演练。这次参与三叉戟演习的两国海陆空三军的人数有1600多人，动用超过100件军备，是自2013年开展以来最大规模的演习。

三叉戟演习的演习司令陈裕昆上校告诉《联合早报》：“今年的三叉戟演习是新加坡海军第一次部署两艘海军登陆舰，分别为坚韧号（RSS Endurance）和坚持号（RSS Persistence），也会是澳洲皇家海军两栖攻击舰（Landing Helicopter Deck）第一次参与演练。”

演习中两国军舰将承载新澳两国的士兵和其他军备，并支援海陆双栖行动。空军契努克直升机会到登陆舰载送陆军先遣单位士兵率先登陆，阿帕奇直升机则为这些士兵提供空中支援。随着登陆舰接近海岸，其余士兵和军备将分批乘搭快艇登陆，迅速控制海滩，再同先遣单位士兵汇合。

陈裕昆说今年演习规模扩大，也会进行更复杂的行动，不仅凸显新澳两军之间的紧密合作关系，也让本地军人能通过逼真和具有挑战性的演练提高作战能力。