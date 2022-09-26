星期一开盘可关注股票

（早报讯）美国联邦储备局持续的鹰派加息立场导致市场担心经济衰退。上周美元指数升至22年新高，美债遭到抛售。美国股市上星期五（9月23日）连续四天下跌。纳斯达克指数大跌1.8％，收于10867.93点；标普500指数跌1.72％，报3693.23点；道琼斯工商指数收跌1.62%，跌破30000点，报29590.41点。

美国投资研究公司CFRA首席股票策略师斯托瓦尔（Sam Stovall）说，现在市场处于伴随经济衰退的熊市。如果标普500指数接下来触及此前6月3666.77点的低点，它可能会继续下跌至3200点。不过，他不认为市场会大规模崩盘，而明年第一季将可能是市场的最低点。

新加坡海峡时报指数星期五闭市报3227.10点，下跌1.1％或35.97点。全天交易量13亿3000万股，交易额为14亿1000万元。上升股179只，下跌股340只。

亚洲股市星期一开盘全线大跌。日本、韩国和澳大利亚股市的跌幅介于1.66%至2%。

星期一（9月26日）可关注的本地股票：

*mm2全亚影视娱乐（mm2 Asia）星期日（25日）宣布，将推出一项总值5400万元的债券交易，包含发行附加可分拆凭单（detachable warrants）的可兑换债券（exchangeable bonds），可兑换成mm Connect集团的股票。mm Connect集团在新加坡和马来西亚持有、运营和管理戏院，包括国泰戏院和mmCineplexes品牌。此外，集团向新交所提出解除停牌要求，将恢复交易。

*房地产管理服务业者贤能集团（LHN）披露，非直接全资子公司Coliwoo West以638万8000元购买位于亚拉街（Arab Street）的房地产。这个房地产目前经营背包旅舍，集团有意把它打造成共享住宿空间，以扩大共享住宿业务的房地产组合，并提升COLIWOO的品牌价值，为集团带来潜在资本增值和创造营收的机遇。

*佳发公司（Japfa）宣布，集团子公司Japfa Comfeed Indonesia（JCI）的执行主席圣陶斯（Handojo Santosa）于星期日（25日）去世。董事会将在近期的公司股东大会上宣布公司董事会的人员变动。董事会现有人数仍符合宪法规定。