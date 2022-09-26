今年2至8月 17人网上非法售卖电子烟被定罪

（早报讯）2022年2月至8月，17人因在网上非法售卖电子烟及相关配件被定罪，罚款总额达11万4500元，其中五人也被判监10天至26天。

卫生科学局星期一（9月26日）发文告说，17名年龄介于20岁至39岁的男女，今年2月至8月间被定罪，他们向海外供应商买进电子烟和相关配件，然后通过本地各种社交媒体和电子商务平台非法出售。当局也起获市值超过17万元的电子烟和相关配件。

在17人中被罚款最高的是24岁女子陈燕琪（音译），她在Telegram应用程序上售卖电子烟和相关配件。调查显示，她和丈夫及职员用租来的汽车，从新山将电子烟和其配件走私进新加坡。新山的供应商还数次协助她将货物藏在汽车的门板中，企图瞒天过海。

她被罚款2万3000元，因无法缴付罚款，坐牢50天取代。

卫生科学局提醒，进口、分销或销售电子烟和相关配件都是违法的。根据烟草法令，一旦罪成，初犯者可面对最高1万元罚款，最长六个月监禁或两者兼施；重犯者可面对最高2万元罚款，监禁最长12个月或两者兼施。

卫生科学局将继续采取执法行动，严厉对付任何非法销售电子烟和相关配件的人。当局也会和移民与关卡局密切合作，阻止他人非法进口相关违禁品。

公众可在卫生科学局的网站浏览相关资讯，若有任何关于非法进口、分销、销售电子烟的情报，可通过线上网站通报，或拨打卫生科学局香烟管制部门的热线。