财富管理学院要在2025年前吸引5000人加入家办培训课程

（早报讯）财富管理学院（WMI）星期一（9月26日）宣布，计划在2025年之前吸引5000个家族理财办公室生态系统参与者加入学院培训课程。

学院是在首届全球—亚洲家族理财办公室峰会（Global-Asia Family Office Summit，简称GFO Summit）上做出以上宣布。

文告指出，新加坡家族理财办公室（简称家办）数量的强劲增长和专业化，将引发对拥有不同技能的本地人才的相应需求。

这些技能包括从投资到财富规划、慈善事业、治理和家办的运营，让家办负责人、家办专才、顾问和合作伙伴建立符合家办需求的知识和专长。

财富管理学院首席执行官胡美霞在会议上讲话时说：“熟练的人才将是家办持续增长和发展的关键推动因素。（业界）对学习和建立专业知识的渴望和动力，已极为显著。”

她指出，为了满足这个行业对能力建设的强烈需求，学院计划让家办课程在2025年前吸引到5000人参与。“我们将继续努力，使我们的学员能够接触到领域专家、变革者和杰出的全球思想领袖。"

自2020年以来，学院已有超过1200人报名参加与家办相关的课程。2021年10月，在经济发展局和新加坡金融管理局的支持下，它从教育领域扩展到社区建设，推出了全球—亚洲家族理财办公室网络（Global-Asia Family Office Circle，简称GFO Circle），为家庭办公室生态系统创造一个值得信赖的环境，以建立社区，相互学习，并获得最新的思想领导。

自成立以来，GFO Circle得到了来自家办和更广泛的生态系统的大力支持。该为网络服务于整个生态系统，包括家族负责人、家族办公室专业人士、顾问和合作伙伴。

家办生态系统的合作伙伴已建立了由14个企业成员组成的创始团队，他们将与财富管理学院合作，在该行业中建立更精深的专业知识库。

创始企业成员包括瑞士宝盛银行（Julius Baer）、法国巴黎银行（BNP Paribas）、瑞士信贷（Credit Suisse）、星展银行（DBS Bank）、Dentons瑞德律师事务所（Dentons Rodyk & Davidson）、安永会计师事务所（Ernst & Young）、摩根大通私人银行（J.P. Morgan Private Bank）、新加坡KPMG、LGT私人银行（LGT Private Banking）、施罗德（Schroders）、瑞士银行（UBS）、卫达仕（Withersworldwide）、王律师事务所（WongPartnership）和Zedra信托公司（新加坡）。