本地股市星期一早盘跌逾1%

（早报讯）美元不断上涨加剧了市场对全球经济衰退的担忧，本地股市星期一（9月26日）开盘后，持续下跌。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数下跌33.69点或1.04%，报3193.41点，盘中最高点是3223.51点，最低点3192.70点。

亚太地区大部分股市萧条，首尔股市大跌2.6%，表现最为惨淡；东京和台湾股市也分别大跌2.4%和2.26%，悉尼和上海股市各跌1.18%和0.08%。深圳和香港股市则分别上涨0.38%和0.22%。

海指成份股方面，25只下跌，三只持平，两只上涨。

领跌的是扬子江船厂（Yangzijiang Shipbuilding），上周五（23日）大起之后，星期一早盘大跌9.68%元至1.12元；胜科工业（Sembcorp Industries）跌2.81%至3.11元。

仅有两只上涨的成份股是新翔集团（SATS）和泰国酿酒（Thai Beverage），分别起2.33%至3.95元，以及起0.8%至0.63元。

活跃股方面，胜科海事（Sembcorp Marine）和扬子江船厂（Yangzijiang Shipbuilding）居前，成交量分别为9042股和4647万股，前者下跌3.54%。

泰源私人有限公司（TerraSeeds）技术分析培训主管王彬妮说，避险资金扎堆购买美元，导致美元对其他国家货币的汇率不断上涨。这让市场加剧了对全球经济衰退的担忧。美元是全球交易的主要货币，汇率上涨将增加公司借贷压力。此外，星期一英磅对美元的大幅下跌，让市场恐慌情绪增加，也同样牵连海指的走势。

她还说，海指已经接近3180点的支撑位，短时间内可能还不会跌破。不过，如果美元走势继续强劲，海指大概率将继续下滑。

星展集团首席经济师贝格（Taimur Baig）说，亚洲国家主要是出口国，货币风险比利率上涨的威胁更大。1997年亚洲经融危机有可能将重演。

市场研究机构Yardeni Research的公司总裁埃亚德尼(Ed Yardeni)说，全球正处于一个悲观时期，美国经济的暴风骤雨还没有停歇。经济数据显示全面衰退的风险正在增加。