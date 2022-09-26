疑妻出轨 醋男持刀闹餐馆称要砍“情夫”

（早报讯）争吵后，妻子说要离婚，男子怀疑妻子出轨，持刀到餐馆理论，称要砍“情夫”。

古巴詹星（31岁）星期一（9月26日）早上承认一项刑事恐吓的罪名，其余两项罪名交由法官考虑后被判坐牢三个月。

被告是一名自雇人士，与45岁的华族妻子结婚八年。妻子案发时是首都新加坡（Capitol Singapore）某家餐馆的女经理。

根据案情，两人在今年2月26日通过WhatsApp吵架，妻子不满被告偷偷检查她的手机，还说她和餐馆厨师搞外遇，气得说要离婚。两人吵了一天后，被告决定上餐馆找厨师理论。同天傍晚6时40分，他到餐馆门口，传简讯给妻子，说：“他会死！我已经来了！”

妻子走出餐馆，被告要妻子把厨师也叫出来，还从包包里拔出一把水果刀。妻子吓坏，立刻将厨房上锁，不让被告进去厨房里找人。

拿铃铛砸向厨师 不少民众吓坏

被告不满被阻拦，拿着刀追妻子，要她开门让厨师出来，还拿起柜台上的铃铛通过厨房的洞口往厨师扔去，但厨师及时闪开没被砸中。

事发时是星期六傍晚，商场内有不少人，至少有两名公众报案。

主控官认为，被告不该因为夫妻之间的争吵就拿刀到餐馆闹事，不但吓坏妻子和餐馆里的人，商场也有不少民众受到惊吓。

主控官指妻子锁上厨房后，被告仍不肯罢休，拿起铃铛想要砸伤厨师，可见被告有非常强烈的伤人意图。如果妻子没有把人挡在门外，被告很可能就真的对厨师下手。

律师认为主控官说法太严重，指被告只是因为感情纠纷而一时冲动，没真的想要伤害人。