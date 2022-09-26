冯天薇加入体理会 将前往北大深造

（早报讯）我国乒乓球女将冯天薇加入新加坡体育理事会，并在接下来的两年前往北京大学攻读体育产业管理（Sports Industry Management）硕士学位。她说，如果以后还有机会，还将继续代表新加坡参赛。

新加坡体育理事会9月26日发布文告，冯天薇将加入旗下的体育发展小组（Sport Development Group），负责协助培养儿童和青少年的未来体育发展，尤其在乒乓球领域。

文告中也说，冯天薇将在本周飞往北京，而在求学期间，她将以兼职的方式，每周投入八到十个小时左右的时间为新加坡体育理事会服务。

冯天薇为我国征战数年，带回不少荣誉。从2008年北京奥运为新加坡获得女子团体赛银牌，到2010年世界锦标赛摘回团体金牌，再到今年的伯明翰共和联邦运动会揽下女单、女双和女团三面金牌，还夺下大卫·迪克森奖（共运会最佳运动员奖）。每面奖牌背后，都是这名36岁老将艰辛的努力与付出。然而，运动员最理想的竞技状态无非就那么几年，冯天薇也说，如今的自己也已走到了所有运动员都会面对的分岔路口。

冯天薇说：“到目前为止，对自己为新加坡所做的一切感到非常满意，现在是我用另一种方式回报新加坡的时候了。”

“我热爱运动，我确实想在担任一名运动员之后了解和学习更多关于体育生态系统的知识。我相信，在运动员经验的基础上继续深造，会让我更好地了解体育产业，并在以后为当地的体育产业做出更多贡献。”

冯天薇也补充说，在这段期间，她将继续与新加坡体育理事会密切合作，推动新加坡青少年体育的发展，“让更多新加坡年轻人体验体育运动，磨练他们的技能。”

至于大家关注的她是否会因此挂拍，冯天薇也表示，她将继续训练以保持身体健康，“以后如果有机会，我将继续代表新加坡。”