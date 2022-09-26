违反冠病条规出门工作 保安和送餐员各判入狱

（早报讯）一个拿病假，一个履行居家通知，保安员和送餐员照旧出门上班，结果都因违反冠病条规被判入狱。

法庭星期一（9月26日）审理两起涉及违反冠病条规的案件。两名被告是阿都里扎尔（46岁）及穆塔达（30岁），他们案发时分别任职公寓保安及送餐员。

阿都里扎尔2020年5月三次看医生，被诊断患上呼吸道感染，获得连续14天的病假。诊所医生和助理都清楚告诉被告，这段期间他不可外出，诊所柜台也展示新闻报道，解释违反相关条规的后果。

阿都里扎尔明白条规，却照旧10次出门，到位于实里达的公寓上班。卫生部不久后接获举报展开调查，他也因此面对10项违反传染病法令、以及传染病（冠病19居家令）条例2020的罪名。他承认其中两项罪状，法官把其余罪状纳入考量后，判他入狱三周。

穆塔达则因没有施打疫苗，2022年4月3日凌晨从兀兰关卡入境我国时，收到长达八天的居家通知。然而，在接下来的五天里，他照样出门送餐、允许另一人进入他的组屋单位，甚至再骑车到兀兰关卡。移民与关卡局人员这段期间上门检查时找不到被告，从而揭发案件。

穆塔达也承认违反传染病法令、以及传染病（冠病19居家令）条例2020的六项罪名，控方以两项提控，法官把其余罪状纳入考量后判他坐牢两周。