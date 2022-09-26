三医疗群集将扩大社区保健服务

（早报讯）在健康SG计划下，本地的三个医疗群集将拓展护理范围，担任“区域保健经理”，从多方面改善社区人口健康。卫生部也正逐步实施按人计酬资助模式，鼓励医疗群集积极采取预防式护理，减少疾病的发生。

卫生部长王乙康星期一（9月26日）出席第14届全国医学卓越奖颁奖礼致辞时说，除了经营医院和综合诊疗所，医疗群集目前也实施小规模的社区保健计划。随着它们往后开始扮演区域保健经理（Regional Health Managers）的角色，医疗群集将负责管辖区域内所有人口的健康。

他说：“健康SG白皮书中没有具体解释这点，但区域保健经理的实施会重新定义医疗群集的角色。”

三个医疗群集分别是服务东部居民的新保集团（SingHealth）、西部的新加坡国立大学医学组织（NUHS）以及中北部的国立健保集团（NHG）。

配合健康SG对社区护理和预防疾病的侧重，卫生部也正逐步实施按人计酬资助（capitation funding）模式。王乙康说，新的模式将鼓励群集采取预防式护理，减少昂贵的医疗事故发生。

他也指出，新模式所提供给群集的资助不减反增，足以让各机构继续提供优质保健服务。

共有五人和两个医疗团体荣获今年的全国医学卓越奖，其中全国卓越临床医生奖得奖者是国家传染病中心高度隔离病房主任、卫生部冠病疫苗专家团成员林宝莲副教授，以及竹脚妇幼医院医药委员会主席黄纪铳副教授。