（早报讯）美国星期一（9月26日）隔夜股市连续五个交易日收低。标普500指数收在2022年的最低水平，报3655.04点。道琼斯工商指数下跌超过300点，已从历史最高点下跌超过20%，进入熊市。纳斯达克指数表现相对较好，下跌65点或0.60%。

全球经济衰退风险加剧，亚太股市普遍下滑。新加坡海峡时报指数星期一滑落45.13点或1.4％，闭市报3181.97点。

亚太股市星期二开盘普遍反弹，日本和澳大利亚股市涨0.70％和0.50％左右，韩国股市小幅上扬0.15％。

星期二（27日）可关注的本地股票：

1. 新电信（Singtel）披露，子公司Pastel Limited和Viridian Limited，已经脱售和转让了联号公司巴帝Airtel（Bharti Airtel）1亿9800万股的股份，约占巴帝Airtel总股数的3.3%。这次脱售和转让的最终价格为25亿4000万元。

2. 许兄弟集团（Koh Brothers Group）就一批总共7000万元、票息率5.10％、即将于10月27日到期的票据，提出转换献议。新票据预计10月18日发售，2026年4月17日到期，每年的利息是6.5%。符合票据转换条件的最低金额为1000万元、最高3000万元。公司可以酌情把可接受的最高金额提高至不超过4000万元。献议将于10月11日早上10时截止。

3. ESR乐高房地产投资信托（ESR—Logos REIT）将于10月12日上午10时，于新达城会展中心召开特别股东大会，就收购日本物流资产，寻求股东投票同意。

4. 伟合控股（Wee Hur Holdings）将于10月12日上午11时30分，以电子方式召开特别股东大会。议程之一是公司计划以大约5460万澳元（约5076万新元）把澳大利亚学生宿舍信托Wee Hur PBSA Master Trust的9.9％股权，脱售给Reco Weather。

5. 新加坡医疗集团（Singapore Medical Group）就TLW Success提出的收购献议，委任ZICO Capita为独立财务顾问。

6. GYP房地产（GYP Properties）披露，截至26日下午6时，买方Rumah & Co与它的一致行动方（concert parties）已拥有、控制、收购或同意被收购，以及已经收购的股份共计2亿4292万股，约占总股数的88.36%。