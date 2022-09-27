首名新加坡人出任联合国地理空间专家团联合主席

（早报讯）首名新加坡人出任联合国地理空间专家团的联合主席，任期为三年。新加坡下来将与其他国家分享本地如何在海岸线保护、太阳能部署等方面采用地理空间技术，应对气候变化挑战。

新加坡土地管理局星期二（9月27日）发文告说，土管局测绘与地理空间工程署长邱福顺博士从今年8月起，出任联合国土地行政与执行管理专家组的联合主席。这也是专家组自2015年成立以来，首次有新加坡人担任联合主席。

专家组由来自欧洲、南美洲、东南亚等区域28个国家的地理空间专家组成，新加坡和智利担任联合主席。

土管局说，这是对于新加坡在维持可靠及稳固的土地注册和管理框架方面的高度认可，也进一步将我国定位为地理空间创新与经济活动的全球中心。

全球正面临气候变化影响，我国将有助鼓励其他国家采纳地理空间技术来缓解气候变化，带动可持续发展。

邱福顺与新加坡团队将分享我国如何透过三维环境测绘来产生高分辨率的地理空间数据和三维城市模型，并运用在海岸线保护、太阳能板部署以及其他绿色措施。

邱福顺说，空间地理技术，尤其是三维数据采集、地球观测数据以及环境监测，有助解决急迫的气候变化问题如海平面上升和海岸线破坏等。

“在本地，土管局和各机构合作，研究和落实创新方案，以监测和减轻这些影响。从我们的经验，协作对于应对复杂的气候变化挑战是必要的。”

土管局将从10月3日至7日举行新加坡地理空间节，本地与海外地理空间专家将探讨相关技术的采用。