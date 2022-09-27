经济衰退阴影不散 本地股市上午跌至两个多月来的低点

（早报讯）市场持续笼罩在经济衰退的忧虑之中，本地股市上午滑落至两个多月来的低点。

本地股市星期二（9月27日）开盘下滑3.88点或0.12％。中午12点休市时报3163.67点，下跌18.30点或0.58％。

IG市场策略师叶俊荣指出，多名央行行长的一系列评论重申，打击通货膨胀是首要任务，甚至不惜以牺牲经济活动为代价，这令人担忧。

美国隔夜股市连续五个交易日收低。标普500指数星期一收在2022年的最低水平，报3655.04点。道琼斯工商指数下跌超过300点，从历史最高点已下跌超过20％，进入了熊市。

以海峡时报指数来说，机构投资者过去两个月持续买入，叶俊荣估计这是因为市场预期利率上调，吸引资金回流到银行股。

“海指自8月以来基本上处于盘整状态，而标普500指数明显下跌。然而，从技术分析来看，海指正在承压，该指数跌破了3187点的支撑水平。”

如果海指继续下探，有可能再度测试今年7月的最低水平3100点。

市场已经预料美国联邦储备局将维持加息直到年底，但联储局明年会否开始减息也是投资者关注的。

宏利投资管理北美洲宏观策略部主管格拉斯诺（Alex Grassino）预测，联储局将在2023年底之前开始放宽货币政策。

格拉斯诺认为，到2023年第二季时，通胀将有所放缓，情况不再像目前这般严峻。

他同时预测，美国经济将在2023年上半年陷入衰退。“因此在未来数月，联储局放宽政策的诱因将愈来愈大。”