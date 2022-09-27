我国总人口增长3.4％至564万 仍低于疫前水平

（早报讯）随着防疫措施和旅游限制逐步放宽，新加坡总人口在连续两年下降后出现反弹，截至今年6月达到约564万人，同比增长3.4%，但仍略低于疫情前的约570万人。

根据总理公署属下国家人口及人才署星期二（9月27日）公布的《2022年人口简报》，我国截至2022年6月的总人口约为563万7000人，相比2021年6月的约545万4000人，增加了18万人左右。

这是冠病疫情暴发以来，我国总人口首次增长。此前，总人口连续两年萎缩，2020年下跌了0.3%，去年更是大幅滑落4.1%。

根据最新人口简报，截至今年6月，公民人口微增1.6%至355万人。永久居民人口也增加6.3％至52万人，但仍略低于2019年6月疫情暴发前的53万人。

公民和永久居民人口增加，主要是因旅游限制放宽，原本在海外连续居住12个月或以上的公民和永久居民，有更多人回到了新加坡。

旅游限制放宽，同样推动非居民人口攀升6.6％至156万人，新增人口大部分是建筑、海事船厂和加工业的工作准证持有者。

156万名非居民人口当中，建筑、海事船厂和加工业的工作准证持有者占比最高（23％），紧随其后的是其他领域的工作准证持有者（19％），接着是公民、永久居民或工作证件持有者的家属（16％），以及外籍女佣（16％）。

冠病安全管理措施逐步放宽，也让一些人在去年恢复结婚计划。去年的公民婚姻较前年增长20.6%，有2万3433对新人。生育率方面，去年有3万1713名公民新生儿出生，与前年（3万1816人）相近。

最新人口简报也再次敲响警钟，强调新加坡人口正迅速老龄化，不仅生育率低，预期寿命也更长。65岁及以上公民占总人口的比例，已从2012年的11.1%增至今年的18.4%。到2030年，约四分之一的公民（23.8%），年龄将在65岁及以上。

目前，每一名65岁及以上的公民，有3.3名年龄介于20岁至64岁的公民一起赡养。这个老年人口赡养比例（old-age support ratio）在2012年是5.9名。比例到了2030年可能进一步跌至2.4名。