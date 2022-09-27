顾客申诉：同价格甜薯 重量相差100克

（早报讯）有顾客申诉，DON DON DONKI热卖的烤甜薯重量差异太大，足足少了100克。不过，记者亲测，重量差异其实不大。

女网民德嘉向STOMP网站申诉，上星期一（9月19日）前往诺维娜的Square 2购物大厦DON DON DONKI分店购买甜薯，之后称重时，发现两个同样价钱的甜薯，一个重量达256克，另一个却只有152克，足足相差100克。

根据描述，女网民所购买的甜薯其实属于特大号（XXL型），因此店家切成一半出售。

店家也张贴告示说：“之前一批甜薯的大小适中，目前这一批甜薯比较大。甜薯切成一半时后，与之前一批的甜薯大小相似，味道也甜如蜜糖。”

网民拍下照片，展示两个甜薯的重量，并表示：“没想到重量会少这么多。由于出于卫生考量，我没有亲自挑选以及查看甜薯的重量。既然同样价钱，我们应该自己挑选，选择最重的。”

女网民透露，她询问店家后，对方仅表示“若买到重的，算是走运。”

记者亲测：重量差异不大

STOMP事后也前往分店购买番薯，但重量差距不大。（取自STOMP）

为此，STOMP派记者到乌节中央城（Orchard Central）的分店购买了三个甜薯，每个售价2.9元，其中最重的为247克，接下来是243克，以及最轻的226克，两者最大差距仅21克。

另外，记者也到诺维娜的分店，购买了一个售价4.5元的特大号甜薯，重达484克，差不多是一般甜薯的双倍重量。

DON DON DONKI发言人说，所有甜薯都是从日本直运来新加坡。每一批收成的甜薯尺寸有所不同。当地农夫会根据大小来分门别类并标志。“我们收到并确认标签后，会制定价钱，以一个为单位售卖。”