朝妻子挥拳泼滚水 火爆男监11月两周

（早报讯）不顾法庭下达的个人保护令，火爆男数次拳打妻子，还朝她泼滚水导致她烫伤，被判监11个月和两周。

目前还押监狱的被告王国雄（34岁）星期二（9月27日）通过视讯出庭，承认九项违反个人保护令、鲁莽行事、蓄意伤人等罪名。

妻子现身法庭听审，她在下判后接受访问时说已经原谅丈夫，当初也不愿把事情闹大，“看到他坐牢，我很伤心。”

被告自2010年不断违反个人保护令，受害者包括父母和兄妹，近几年对妻子动手。案发时，妻子已有个人保护令，但无法阻止被告对她施暴。

2022年5月28日早上7时30分许，妻子服药后睡过头，结果被告发怒，一拳打伤妻子的右眼，导致她的眼睛肿得张不开。

妻子决定在客厅休息，随后又睡着。下午3时许，她感觉脸部烧灼惊醒，发现被告朝她泼滚水。

被告称不满妻子叫他“Ah Gua”（福建话“变性人”的意思）才朝她泼水，但妻子指她当时已熟睡，根本没有说话。她过后到厕所冲凉，没有看医生或报警。

6月2日早上，两人讨论如何分配500元援助金时，在组屋楼下又吵起来。被告气得挥拳打妻子头部，目击者见状报警。

警方到场时发现妻子遍体鳞伤，带她到樟宜综合医院看诊，发现她的眼睛血管爆裂，视线模糊，胸部、大腿和腹部有烧伤痕迹。

被告求情时说已向妻子道歉，也得到对方的原谅。他知道自己的行为无法被接受，出狱后将接受辅导和心理治疗，并按时服药控制病情。（人名译音）