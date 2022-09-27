新澳展开三叉戟演习 本地士兵排练船至岸登陆行动

（早报讯）一艘艘载着士兵的快艇从海军登陆舰出发，井然有序地驶近海滩，船尾斜板一降下，在阿帕奇直升机的掩护下，士兵快步上岸，迅速完成登陆行动。

这宛如电影场景般的由船至岸登陆行动，是新加坡武装部队与澳大利亚国防军人员在澳洲昆士兰肖尔沃特湾训练区，进行的三叉戟演习的重点项目之一。

三叉戟演习是新澳双边联合演习环节，主要包括海滩、陆地及直升机任务的营级演练。今年海陆空三军参与人数多达1600人，是历年来最多。

记者星期二（9月27日）到海岸观察登陆行动的排练，海军海滩单位已率先在沙滩竖起彩旗和标示，作为军方接引及往内陆派遣兵源及物资的关键着落点。

来自第三精卫营的士兵从停在海上的海军登陆舰乘搭快艇上岸，在空军阿帕奇直升机的空中掩护下完成登陆，训练海陆空三军协同作战的能力。

海军海滩单位负责指挥官黄议庆少校（战备）说：“我的任务是确保海陆双栖行动能够安全顺利进行，我和队伍会提前抵达海滩进行准备程序，例如会将海滩上的碎片清除，因为这些碎片可能会阻碍或危害到士兵的安全。我们也会布置车道标记，为运输快艇划定航道，让运输快艇能安全抵达海滩。”

第三精卫营排长少尉法林（Farain Efran）负责带领士兵完成任务和确保他们的安全。他说在这之前部队曾进行船至岸登陆行动，但三叉戟演习提供了更加逼真的训练环境，让士兵们获益良多。登陆过程对士兵来说非常辛苦，身为排长的他会与士兵沟通并鼓励他们，维持部队的士气。