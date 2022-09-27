本地股市星期二跌0.52%

（早报讯）美国联邦储备局的鹰派论调和英镑遭抛售，影响投资者情绪，本地股市星期二（9月27日）下滑。

新加坡海峡时报指数跌16.47点或0.52%，闭市报3165.50点。盘中最高点3181.61点，最低点为3158.32点。

全场成交量13亿2000万股，总额14亿5000万元。整体上升股217只，下跌股280只。

海指成分股跌多升少，21只下跌，七只上扬，两只持平。

云顶新加坡（Genting Singapore）和丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）领涨，前者起1.28%，报0.79元，后者起0.83%至2.44元。

领跌的是吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT）和扬子江船业（Yangzijiang），前者跌2.79%至1.74元，后者跌2.70%至1.08元。

辉立证券研究部高级投资分析师蔡栋梁接受《联合早报》访问时说，海指追随美国隔夜股市的表现，星期二也遭到抛售。联储局上周的鹰派言论让市场对联储局加息的速度越来越感到担心。

此外，市场担心英国首相特拉斯推行的新政策将导致英国出现更大的财政赤字，使得英镑被抛售，也是影响市场情绪的另一个原因。