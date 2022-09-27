回收厂8月发生致命意外 涉及公司被令停工罚款

（早报讯）克兰芝水供回收厂8月发生致命工业意外后，人力部对涉及的公司发出停工令，展开调查时，发现公司的工作环境有多个不安全因素，公司因违例被罚款6000元。

这起致命事故发生在8月25日，地点是克兰芝水供回收厂。65岁的新加坡籍司机当时驾罗厘到回收厂，要把叉车运往他处。不料，当他尝试把叉车固定在罗厘车斗上时，叉车突然向前移动，他闪避不及被叉车碾过，送院后不治。死者受聘于Synergy-Biz私人有限公司。

人力部星期二（9月27日）在面簿发文说，当局在8月26日检查这家公司的厂房，发现工作环境有多个可能危及工人的不安全因素。

这些不安全因素包括工厂内几处插座的电线暴露在外，老旧不堪；储藏区的材料随意堆放，而且周围的开放空间没有设置护栏，工人可能从该处摔落；以及重型机械如挖掘机的注册已过期，有数台挖掘机的钥匙被随意插在钥匙孔内，无人看管等。

人力部当即向Synergy-Biz私人有限公司发出停工令，在工厂的整顿工作完成前，必须停止所有工作活动。公司也因为违反条例，被当局罚款6000元。

人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈说，人力部检查后发现，许多危及工人安全的疏漏是可以及时纠正的，因此管理层和员工必须认真对待工作环境的安全问题。

扎吉哈说：“高度安全戒备期（Heightened Safety Period）期间，人力部已加强检查工作，并对不符合安全标准的公司采取行动。”

他也说，人力部将继续通过StartSAFE计划，协助和支持企业加强安全作业的方式和程序。当局也会为中小企业提供津贴，确保没有任何公司和员工在安全工作中掉队。