星期三开盘可关注股票

（早报讯）联储局不断加息以及欧洲天然气供应等担忧，让市场依然不安。美国星期二（9月27日）隔夜股市不尽人意，只有纳斯达克指数在大型科技股的支持下微涨0.25%，收于10829.50点；标普500指数则下跌0.21％，报3647.29点；道琼斯工商指数收跌0.43%，报29134.99点。

投资管理公司Ingalls & Snyder的高级投资组合策略师格里斯基（Tim Ghriskey）说，只要美国联邦储备局继续加息，而且投资者预计加息不会结束，那市场将继续疲软。

新加坡海峡时报指数星期二跌16.47点或0.52%，闭市报3165.50点。盘中最高点3181.61点，最低点为3158.32点。全场成交量13亿2000万股，成交总额14亿5000万元。整体上升股217只，下跌股280只。

亚洲股市星期三（28日）开盘涨跌不一。悉尼股市上涨0.1%，而首尔和东京则分别下跌0.25%至0.32%。

星期三可关注的本地股票：

*新翔集团（SATS）盘前要求股票暂停交易，具体原因有待公告发布。公司上周因商谈收购世界最大航空货运处理公司环美航务（Worldwide Flight Services）曾要求暂停交易。

*在观察名单中的SMI Vantage宣布，新交所同意延长公司在所观察名单“补救期”（cure period）的要求，期限从今年12月2日延长至明年7月31日。

*新兴重型机械（Sin Heng Heavy Machinery）宣布，公司非执行非独立主席Teo Yi-Dar星期一辞职；而独立董事Leong Wing Kong星期二调任为独立主席，Rai Satish于当日接任独立董事的位置。

*亚联盛控股（Accrelist）宣布在乌节中央城开设医美诊所，这是集团自2018年10月首次收购四个诊所以来，本地第八个医美诊所。该公司也计划进一步拓展业务。