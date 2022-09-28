肃毒局起获近13公斤毒品 逾4公斤大麻藏灭火器

（早报讯）中央肃毒局于本周展开的两次肃毒行动中起获近13公斤的毒品，包括藏在灭火器内的4公斤大麻。这些黑市价约为79万元的毒品，足以供应约1180名大麻滥用者、1240名冰毒滥用者和960名海洛因滥用者使用一周。

根据肃毒局星期三（9月28日）的文告，当局星期一（26日）在盛港、实龙岗上段和义顺进行的两次肃毒行动中逮捕五名嫌犯，年龄介于31岁和42岁。执法人员起获约8293克大麻、20克相信来自大麻的种子、2172克冰毒、2026克海洛因、246克氯胺酮（俗称克他命）、191克爱它死药丸、648颗艾利敏5号（Erimin-5）药丸，以及94枚麦角酸酰二乙胺（LSD）毒邮票。

所有大麻都在一名42岁本地人身上和住所发现。肃毒人员星期一在盛港河谷街拦截他驾驶的车辆时，起获约6069克的大麻、524克冰毒和124克的爱它死药丸。其中，约4.5公斤的大麻藏匿在被挖空的灭火器里。

嫌犯随后被押送到同一地区的住所，肃毒人员在那里起获2224克大麻、20克相信来自大麻的种子、301克冰毒、246克氯胺酮（俗称克他命）、1克爱它死药丸、648颗艾利敏5号药丸和94枚麦角酸酰二乙胺毒邮票。

肃毒人员同一天下午也在实龙岗景上段逮捕33岁和42岁的两名新加坡人，两人在逮捕过程激烈抗争，执法人员因此使用必要武力制服他们，并起获33岁男子身上的12克海洛因，以及42岁男子身上的31克冰毒。

在42岁男子位于同一区的住所里，肃毒人员一共起获2002克海洛因、1312克冰毒、66克爱它死药丸，以及数个毒品用具。随后返回单位的40岁外籍女性也在行动中被逮捕。

33岁的男子则居住在义顺4道，肃毒人员在他的家中起获12克海洛因、4克冰毒，以及数个毒品用具。当时正在单位里的31岁外籍女性也被逮捕。

根据滥用毒品法令，凡走私超过15克海洛英、或超过250克冰毒，或超过500克大麻，罪名一旦成立可判死刑。目前针对所有涉毒案件的调查工作仍在进行中。