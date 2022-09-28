新航客机接到炸弹威胁 空军出动两架战斗机护航

（早报讯）国防部星期三（9月28日）在面簿贴文说，接到炸弹威胁后，空军部队出动两架F-16战机护航，直到飞机在樟宜机场安全降陆。

陆军生化武器、辐射性物质及爆炸物防御团和机场警署的人员也到场检查。“炸弹威胁过后证实是虚假的，嫌犯也已被逮捕。”

一架从美国旧金山飞回我国的新加坡航空公司客机，机上一名男乘客声称手提行李内有炸弹并殴打空服员。我国空军出动两架战斗机为客机护航，客机在樟宜机场安全降落。涉案的乘客已经被警方逮捕。

警方受询时证实，当局星期三早上2时40分左右接到上述飞机有炸弹威胁的通报，受影响的班机在我国空军战机的护航下，凌晨5时50分顺利降落在樟宜机场。

初步调查显示，一名37岁男乘客称自己的手提行李内有炸弹，并袭击空服员。他之后被空服员制服，并在联合国（反恐怖主义措施）条例及涉嫌滥用毒品的罪名下被逮捕。调查正在进行中。

新航发言人受询时说，客机过后被安排进行检查，并在确认无碍后，乘客和机组人员在早上9时20分顺利下机。发言人也对受影响乘客致歉，并表示将提供必要的协助给有需要的乘客。

樟宜机场集团受询时表示，将在乘客下机后为他们提供所需援助，包括错过转机航班或出境后需要搭车离开机场的乘客。