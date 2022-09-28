企发局：近七成本地中小企业通过采纳品质与标准进军海外市场

（早报讯）根据一项调查，近70％受访的本地中小企业通过采纳品质与标准（Quality and Standards）加强客户对产品和服务的信任与竞争优势，进军海外市场。

企业发展局星期三（9月28日）宣布，未来三年将同新加坡认证理事会（Singapore Accreditation Council）、新加坡标准理事会（Singapore Standards Council）和业界合作，专注于加强数码化、可持续发展和行业韧性方面的品质与标准。

新加坡企业发展局标准与认证总署长蔡秀菊星期三在媒体说明会上说，在经商时采纳标准，可协助企业建立竞争优势与扩大全球业务、提高满足海外客户要求的能力，以及通过亚太认证合作组织（Asia Pacific Accreditation Cooperation，简称APAC）的“互相确认安排”（mutual recognition arrangements，简称MRAs）提高出口业务竞争力，特别是在产品“进入市场时间”方面。

新加坡认证理事会过去一年加入两项APAC MRAs，即业务连续性管理系统与反贿赂管理系统。通过“互相确认安排”，公司在进入这些进口国市场时，无须重新测试、检查或认证产品或服务。

企发局在今年3月进行一项调查，了解本地中小企业对品质与标准的认知和采纳水平，有超过1000家公司接受访问。调查指出，近90％企业表示采用品质与标准为它们带来竞争优势，在市场上提供与众不同的产品。近70％企业通过采纳品质与标准提振出口业务表现以及寻求海外商机。

储存冷冻海鲜产品的裕廊冷藏（Jurong Cold Store）是其中一家采用品质与标准成功进军海外的公司。该公司采纳SS 668冷链管理标准，实施了自动温度控制，为冷藏和冷冻产品的端到端冷链管理带来稳定的温度控制系统，从在卸货区卸载冷藏产品，送到冷藏设施进行包装和储存，再到运输、分销和销售点都有符合这个标准。

裕廊冷藏还聘请了第三方认证机构进行验证，以证明公司已采纳SS 668标准。获得SS 668认证协助裕廊冷藏赢得海外客户的信任，成功进军智利和挪威等市场，以及接到中国企业对本地业务的询问。