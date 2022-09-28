本地股市星期三早盘大跌38.86点

（早报讯）美元大涨和原油价格下跌，加剧了市场对经济衰退的担忧。本地股市星期三（9月28日）早盘延续本周下跌趋势。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数大跌38.86点或1.23%，报3126.64点，盘中最高点是3160.75点，最低点3122.57点。

亚太其他地区股市也集体下滑，首尔、东京和香港股市早盘大跌，跌幅介于2.14%至2.8%；悉尼、上海、台湾、深圳股市的跌幅在0.75%至1.83%之间。

海指成份股无一上涨，26只下跌，四只持平。

领跌的是吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT）和凯德投资（CapitaLand Investment），前者跌2.87%至1.69元，后者跌2.84%至3.42元。

新翔集团（SATS）盘前要求股票暂停交易，具体原因有待公告发布。公司上周因商谈收购世界最大航空货运处理公司环美航务（Worldwide Flight Services）曾要求暂停交易。

活跃股方面，胜科海事（Sembcorp Marine）和扬子江金融控股（Yangzijiang Financial Holding）居前，成交量分别为6697股和2863万股，前者下跌1.89%，后者下跌2.6%。

辉立证券首席交易员韩巍博士接受《联合早报》采访时说，联储局确认仍大幅加息导致市场恐慌，连续抛售让股市持续下跌。海指跌破3200点的支撑位后，之前这个区间筑仓的资金出现踩踏离场问题，短期内指数仍可能继续下跌。

对于近期的能源价格波动，他认为，油价近期上涨后又下跌，表现了市场对经济衰退的担忧加剧。但由于石油需求仍在，油价短期内可能会反弹，从而有利于能源股的上涨。

凯投宏观（Capital Economics）全球经济主管麦凯恩（Jennifer McKeown）说，各大央行实施的财政紧缩政策是三十年来最激进的。虽然这对抑制通胀可能是必要的，但将付出巨大的经济代价。