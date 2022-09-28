工人党首办政策挑战赛 邀青年扮演人民代议士

（早报讯）工人党首次举办政策挑战赛，以加强青年对政治和国会工作的认识和兴趣，40岁及以下的新加坡人可在议员的指导下学习拟定国会休会动议，除了对政策提出看法，也能进一步了解国会程序。

2022年工人党挑战赛（WP Policy Challenge 2022）是由工人党青年团和政策研究组共同举办。

根据工人党星期三（9月28日）发布的文告，历时约一个半月的挑战赛10月2日正式开始，围绕拟定国会休会动议展开三个回合的比赛。第一轮参与者将根据青年团面簿发出的四个政策课题，撰写和提交自己的休会动议纲要。当中10人将入选进入第二轮，着手撰写休会动议，期间可咨询与他们配对的工人党议员。

脱颖而出的三个作品将角逐最后一轮，向评委和公众呈现休会动议，并进行答辩。评审的打分占总分的75％，观众的现场投选则占25％。

阿裕尼集选区议员兼工人党政策研究组主席严燕松、盛港集选区议员兼政策研究组副主席林志蔚，以及青年团主席佘雪玲将担任评审。佘雪玲在上届全国大选代表工人党竞逐东海岸集选区。

严燕松说，作为反对党，工人党意识到他们的职责不仅是批评现有政策，也要提供健全和可信的替代方案。“我们希望青年不只敏锐和具有公民意识，同时会善用资源，能够自己思考，并捍卫自己的政策想法。”

工人党也希望通过这个平台，聆听不同新加坡人的反馈，以更好地在国会内外为人民发声。

挑战赛的冠亚季军将获得100元至500元的现金奖励，以及工人党纪念商品。