新加坡和老挝签署谅解备忘录 进一步推动两国能源转型

（早报讯）新加坡和老挝签署能源合作谅解备忘录，将在老挝部署可再生能源、为跨境电力贸易建设区域电网和电网连接，以及制定系统和程序来测量、报告与认证可再生能源。

这份由我国人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙和老挝能源矿产部部长岛翁·蓬乔（Daovong Phonekeo）签署的谅解备忘录，涵盖双边能源合作的几个关键领域，并重申了新加坡和老挝对支持和促进两国能源转型的共同承诺。

到我国进行正式访问的老挝总理维帕万，星期三（9月28日）同李显龙总理在总统府见证了这一谅解备忘录，以及另三项谅解备忘录的签署和交换。

其中一项谅解备忘录是有关环境保护、气候变化和水资源管理方面的技术合作，由永续发展与环境部长傅海燕和老挝自然资源环境部长本坎·沃拉吉（Bounkham Vorachit）签署。

通过这项备忘录，两国政府机构将在四领域加强合作：一、环境管理与保护，包括污染控制和智慧城市计划；二、水资源管理，包括水质、供需管理，以及遥感探测（remote sensing，指非接触的远程探测技术）和地理信息系统的应用；三、气候变化减缓与适应，包括碳信用，以及气象与水文（hydrology）管理；四、共同关心的国际和区域环境课题。

外长维文医生和老挝副总理兼外长沙伦赛·贡玛西（Saleumxay Kommasith）也签署谅解备忘录，将在两国外交部之间建立双边协商机制，加强两国在共同关心领域的对话与合作。

最后一项谅解备忘录则是加强数码合作。这是我国一个月内第二次同亚细安成员国签署数码合作谅解备忘录，上一次是菲律宾总统小马可斯9月初访新时。

维帕万28日在总统府出席欢迎仪式，之后分别同哈莉玛总统和李总理会晤。谅解备忘录的签署仪式结束后，李总理也设午宴款待维帕万一行。