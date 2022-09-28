洗车“顺手”带走45元洒水管 私召车司机罚款500元

（早报讯）私召车司机放乘客下车后“顺便”在公寓内洗车，洗完车后“顺手”把洗车处价值45元的洒水管带走，以为夜深人静，神不知鬼不觉，结果全程被闭路电视拍下。

罗斯曼（49岁）星期三（9月28日）早上承认偷窃后，被判罚款500元及赔偿失主45元。

庭上揭露，被告是一名私召车司机，开车载人已有七年。

2020年10月16日凌晨1时左右，被告将两名乘客载到武吉知马路上段一带的公寓下车后，将车子停在公寓的地下停车场内。

约30分钟后，被告发现停车场内有洗车处，因此将车开到那里。他花了一分钟洗车后，决定偷偷将一组洒水管带走，以为不会有人发现。他把洒水管放进后车厢内，接着开车回到一楼接乘客离开。

到了早上，一名女清洁工发现洒水管不见通知物业管理员，物业管理员调阅闭路电视画面，发现被告的罪行后报警。

被告被捕后想要归还赃物，但物业管理员已花了45元购买新的洒水管。

主控官指被告没有前科，因此要求法官判他罚款就好，并且赔偿物业管理员用来买新洒水管的钱。

代表律师求情时说，被告只是一时糊涂才犯案，没想过会有这种后果，并形容他是一名努力工作并尽责照顾两个孩子的爸爸，而且还有老母亲要抚养，请求法官不要判太高额的罚款。