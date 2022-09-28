帮“情郎”开户头 六旬妇沦为钱骡

（早报讯）帮“美国情郎”开银行户头，六旬妇沦为钱骡入狱五天。

被告希塞莉亚（65岁）星期二（9月27日）承认一项欺骗罪名，其余四项交由法官考虑后被判刑。

去年4月20日晚上，女子到警局报案，说她当天早上想要到华侨银行（OCBC）的淡滨尼分行转账，却被银行经理劝阻，要她找反诈骗中心（Anti-Scam Centre）协助，最终听取中心的建议报案。

调查显示，她去年2月14日情人节通过面簿交友平台认识自称“Chris Lee”的男子。“Chris Lee”称自己是美国籍工程师，当时在马来西亚吉隆坡工作。后来，“Chris Lee”称急需用钱来搬运工作器材，因此想向她“借钱”。她信以为真，在去年4月1日将1000元转账给“Chris Lee”指定的户头。不过，“Chris Lee”说钱不够，她因此在4月20日当天想要再转账。

警方接到报案后冻结涉案银行户头，发现户头注册在被告名下。

无视警方劝告书 把户头交给骗子使用

被告接受调查时说，一名叫做“Chris”的男子早在2019年就在面簿上加她好友，但她不知道他和“Chris Lee”是不是同一个人。被告说，“Chris”自称是美国开采石油的大亨。

去年3月，“Chris”突然要被告帮忙在我国开设银行户头，称他需要在本地接收生意的款项。被告不疑有他，同月24日到华侨银行开设户头，声称户头是她个人使用。她签署表格之前，看到了警方的劝告书，提醒公众不要把银行户头交给网络骗子，但她依然把银行户头交给了“Chris”使用。

主控官指出，被告的行为促成骗局的发生，受害者损失的金额不小，请求法官判被告入狱以儆效尤。

代表律师求情时说，被告是个天真单纯的人，归根究底也是爱情诈骗的受害者，请求法官从轻发落。