全国防火及紧急应变理事会35周年庆 103商业和工业场所获奖

（早报讯）全国防火及紧急应变理事会庆祝成立35周年，103个商业和工业场所在活动上获颁“防火安全卓越奖”和“防火安全奖”。

全国防火及紧急应变理事会星期二（9月27日）庆祝成立35周年。内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授致辞时说，理事会一直致力为确保本地的安全与安保做出重要贡献，宗旨过去35年始终如一。

理事会于1986年成立，当时名为“全国防火理事会”（National Fire Prevention Council），旨在提高公众对防火安全的意识。

后来因全球安保问题越发紧张，理事会扩大了使命与任务，除了防火安全，也通过宣导方式教育公众如何应对紧急情况，提高公众的安全意识，主动积极参与学习。为更好体现添增的责任，理事会于2007年易名为“全国防火及民事紧急应变理事会”（National Fire and Civil Emergency Preparedness Council）。

2021年，理事会再次微改名称为“全国防火及紧急应变理事会”（National Fire and Emergency Preparedness Council），并重新设计徽标，希望以焕然一新的面貌，为未来做更好的准备。

在35周年庆祝活动上，共43个和60个商业与工业场所，分别获颁“防火安全卓越奖”和“防火安全奖”，以肯定它们在推广防火安全及紧急应变方面的卓越贡献。

得奖的机构包括鹰阁医院和星耀樟宜等103个商业和工业场所，它们都制定并维持良好的防火措施，如疏散和紧急演习，以及组成公司内部的紧急应变小组等。