新翔集团拟以16.4亿元收购全球最大航空货运处理公司环美航务

（早报讯）新翔集团（SATS）将以11亿8700万欧元（16亿3900万新元），收购全球最大航空货运处理公司环美航务（Worldwide Flight Services，简称WFS）。

集团计划通过股权集资17亿元以及内部资金来进行收购。

新翔集团星期三（9月28日）下午发表文告说，这项战略收购将推动集团的双增长引擎战略，扩大它在亚洲和全球的网络和能力，同时继续加强它在新加坡的核心地位。

从形式上计算，截至今年3月底，集团从这项收购将立即取得财务增益，将每股盈利（EPS）从2022财年报告的1.8分提高78%到3.2分，以及把2022财年的预估收入提高超过200%。

集团总裁兼首席执行官莫智雄说，这是一个让新翔集团转型的机会，集团对WFS的收购，将“创造一个全球领先的企业，成为履行关键任务航空服务的首选供应商”。

“从我们在新加坡的枢纽，以及在我们新合并的市场，新翔集团和WFS将处于全球贸易流动的中心，在世界最繁忙的机场运营，为许多最大型的企业提供支援。”

文告说，集团的基本筹资计划将会使用内部现金，以及向现有股东和新的战略投资者筹集股权资金，也可能包括配售新股或其他混合证券或可转换工具。

它也透露已取得相等于12亿欧元的新元过渡性收购贷款设施。

新翔集团强调，它会继续谨慎管理资产负债表，接下来将在发给股东的通告中提供进一步的细节。

这项交易须符合的先决条件包括获得股东和监管当局批准，一旦通过，交易预计可在2023年3月前完成。

集团大股东淡马锡已作出“不可撤销的承诺”，将投票赞成这项交易。

新翔集团星期三开市前要求暂停交易。该股星期二（9月27日）收报3.87元。