黄永宏：新澳联合发展军事训练区进度未受疫情影响

（早报讯）新加坡与澳大利亚联合发展肖尔沃特湾和格林韦尔军事训练区的工作未受冠病疫情影响，两国士兵将如期在先进且高度仿真的环境下进行实弹演习。

国防部长黄永宏医生星期三（9月28日）到澳洲昆士兰肖尔沃特湾（Shoalwater Bay）训练区，与在当地参加袋鼠演习和三叉戟演习的新加坡武装部队人员见面。

他在海军登陆舰坚韧号（RSS Endurance）上接受新加坡媒体访问时，分享新澳两国全面战略伙伴关系协定的进展。

在协定下，现有的肖尔沃特湾训练区预计在2024年完成扩展，新的格林韦尔（Greenvale）训练区则定于2028年完工。黄永宏说，这两项计划的进展都不受疫情影响。

届时，可到澳洲演习的我国士兵人数将从目前的4000人增至1万4000人。

黄永宏说：“我在直升机上视察了其中一些工程的进展，包括城市战（Urban Ops）的实弹演习设施。一旦完成建设，那里会是最顶尖的训练设施之一，可让士兵们在城市环境中进行实弹演习。更重要的是，这不只是模拟射击，而是让士兵进行逼真的训练，让他们知道自己表现如何，并且得到反馈。”

谈到袋鼠演习和三叉戟演习的重要性，黄永宏指出，到澳洲训练可以让武装部队进行许多无法在新加坡完成的训练，有助评估人员的能力和增强他们的自信。

黄永宏之后将与澳洲总理阿尔巴尼斯和副总理兼国防部长马尔斯会面。他指出全面战略伙伴关系促进了新澳两国的关系，他将与澳洲领导人探讨如何在其他领域深化合作，包括如何继续加强新加坡武装部队与澳洲国防军的联系，以及可确保本区域保持稳定和处理中美竞争关系与乌克兰局势的军事外交倡议。