新航客机内大喊有炸弹 涉案男上铐照曝光

（早报讯）新航客机接获炸弹威胁一案中，涉嫌在客机上进行炸弹威胁的男子被捕时被另一乘客拍下，照片事后在社交媒体传开。

警方在证实这起事故时告诉《联合早报》，当局星期三（9月28日）凌晨2时40分左右，接到从旧金山飞往我国的SQ33客机接获炸弹威胁的通报。客机过后在我国两架空军战斗机的护航下，于清晨5时50分顺利降落在樟宜机场。

客机上一名乘客事后在推特发文说，客机在战斗机的护航下飞行了大约一小时才降落。该乘客在帖文中绘述，男子是在飞机后方大喊有炸弹，他过后被逮捕。

根据乘客上传的照片，涉案男子相信是一名亚裔男子，当时身穿白色T恤和牛仔裤，被执法人员带走时双手已经上铐。

被捕男子37岁，他声称自己的手提行李内有炸弹，过程中还动手袭击空服员。他之后被空服员制服，并在联合国（反恐怖主义措施）条例及涉嫌滥用毒品的罪名下被捕。调查正在进行中。

国防部星期三在面簿贴文说，接到炸弹威胁后，空军部队出动两架F-16战斗机护航，直到客机在樟宜机场安全降陆。陆军生化武器、辐射性物质及爆炸物防御团和机场警署的人员随后详尽检查客机，证实被捕男子的炸弹威胁是虚假的。

新航发言人受询时说，客机过后进行了安检，乘客和机组人员在早上9时20分顺利下机。

根据《联合早报》记者在机场观察，受影响乘客早上9时30分左右陆续抵达抵境大厅，他们的神情看起来相当疲惫，都在领取行李后离开。