安全与保安小组计划 137机构获奖

（早报讯）137个参与安全与保安小组计划的机构，因在安全和保安方面有杰出贡献获奖。

两年一度的安全与保安小组（Safety and Security Watch Group，简称SSWG）颁奖礼星期三（9月28日）在乌节大酒店举行，共有137个机构获奖。

另外，此次典礼也颁奖给18个参与“侦辨潜在危险人物综合系统”（Threat-Oriented Person Screening Integrated System，简称TOPSIS）计划的机构，予以表扬。

社会及家庭发展部兼内政部政务部长孙雪玲是颁奖嘉宾。她致辞时说，根据2022年度新加坡恐怖主义威胁评估报告，新加坡依然是恐怖分子的目标之一，随着边境重新开放和经济活动的恢复，新加坡对应对恐袭所作的准备至关重要。

她说，虽然警方已成立原地反应小组和反恐紧急应对部队，以加快对任何袭击的反应，但在警方到达之前，社区做出的初步反应也很关键，社区可向当局提供相关信息，以便当局及早干预。

孙雪玲也说，及早发现意味着能够及时为自我激进化的人提供帮助、指导和辅导，避免他们自己和他人受到进一步伤害。

安全与保安小组计划于2003年开始推行，旨在为内政团队与商业机构提供合作平台，加强商业场所的保安措施。这项计划首次在2009年颁奖，表扬在安全和保安方面做出杰出贡献的成员机构，也藉此鼓励更多机构参与。

至今，由商业和公共建筑业主组织起来的群区达196个，参与计划的成员则超过1600个。