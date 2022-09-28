保健促进局展开全国减钠运动 计划未来五年减约15％钠摄取量

（早报讯）新加坡人吃得太咸，是高血压频发的主因。保健促进局计划在未来五年内加大减钠力度，将钠摄取量减少约15％，并在下个月展开为期数年的全国减钠运动。

临床研究显示，以低钠盐替代普通食盐，可显著降低血压，从而减少患上心血管疾病的风险。以钾（potassium）取代一些盐里的钠（sodium），也能在不影响食品风味的情况下，达到减钠作用。

卫生部今年3月在国会拨款委员会辩论开支预算时宣布，保健促进局将三管齐下，降低新加坡人的钠摄取量。这三大措施包括以低钠盐替代普通食盐、增加低钠酱料和调味料种类，以及透过公众教育鼓励改吃低钠食品。

我国早在2011年已开始向盐“宣战”，针对本地人的健康需求研发较健康食品并贴上标签。不过，随着新加坡人的钠摄取量持续增加，高血压发病率过去10年仍呈上升趋势，从2010年的19.8％攀升至2020年的35.5％。这意味着，超过三分之一的成年居民患有高血压。

根据2019年全国营养调查数据，新加坡人平均每日摄取3600毫克的钠，相当于近两茶匙的盐，比世界卫生组织建议的每日2000毫克高出近一倍。其中，75％是直接在食物添加的盐，包括盐巴、酱料和调味料；另外25％主要是来自面包、早餐谷粮和加工肉类等加工食品中的“隐性盐”。

保健促进局星期一（9月26日）在媒体说明会上宣布，当局计划在未来五年内把新加坡人每日的钠摄取量，从目前的3600毫克减至3100毫克，相当于每日减少四分之一茶匙的盐。

平价和昇菘超市10月初推出价格更实惠钾盐

职总平价和昇菘超市也会在今年10月初，推出价格更实惠的钾盐“K-Salt”。这款低钠盐每茶匙含有不超过1500毫克的钠，比起普通食盐的2000毫克减少了三成。

据了解，K-Salt目前定价2元5角，比市面上的普通食盐贵上五六倍。受访生产商解释，这是因为钾盐的生产过程和加工步骤较复杂，因此生产成本比普通食盐高出三倍。

保健促进局将与大型零售商合作，最迟在明年推出他们自家品牌的低钠盐，把低钠盐和普通食盐的价差，从目前的五六倍缩小至两三倍。

保健促进局政策研究与监测署副署长冯睆溱博士接受媒体访问时透露，目前低钠盐的市场份额仅约2％，当局计划日后扩大到至少50％。

目前有近150家餐饮供应商已改用低钠盐和酱料，保健促进局说，下来将有更多大型食品服务连锁业者加入减钠行动，包括Kopitiam、职总富食客（NTUC Foodfare）和土司工坊（Toast Box）。