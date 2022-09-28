载客工出车祸酿二死15伤 罗厘司机控三罪

（早报讯）载着客工的罗厘在泛岛快速公路撞上倾斗卡车，导致二死15伤，同是客工的罗厘司机星期三（9月28日）被控。

这起车祸发生在2021年4月20日清晨6时许，地点是往樟宜机场方向的泛岛快速公路，靠近惹兰巴哈（Jalan Bahar）入口的路段。

驾驶罗厘的印度籍被告维拉扎米（37岁），原本在鲁莽驾驶导致他人死亡的罪名下被捕，但如今被控驾驶时没留意路况的三项罪名，罪责相对较轻。

维拉扎米有意认罪，他将在11月8日再次出庭进行认罪程序。他目前获准以1万5000元保释。

包括被告在内，罗厘上共有17名客工，当中两人丧命、八人重伤，剩余七人也都受伤。两名死者是孟加拉籍客工胡沙伊（33岁）和印度籍客工苏古南（28岁）。

验尸庭日前针对两名死者的死因展开研讯时，揭露车祸的事发经过。

调查显示，事发前，倾斗卡车因爆胎停在路肩，但由于车身太大，卡车停下后也占据了部分第五条车道。卡车司机打了警示灯后下车查看，罗厘在大约一分种后撞上来。

被告当时在第五条车道上行驶，但他直到大约两辆罗厘的距离才发现卡车是静止的。他尝试紧急右转闪避，但已来不及。

坐在罗厘车头的两名死者当场遭受重创，昏迷送院。胡沙伊同天伤重身亡，苏古南入院动了紧急手术，两天后不治。