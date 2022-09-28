实勤中学师生集体食物中毒 八人送院求治

（早报讯）实勤中学发生食物中毒事件，部分师生疑在食堂用餐后感到不适呕吐，八人事后送院治疗。

位于实龙岗北1道的实勤中学星期三（9月28日）发生集体食物中毒事件。民防部队接受《联合早报》询问时证实，在下午2时25分左右接获食物中毒的通报，一人被送往盛港综合医院，另有七人被送往竹脚妇幼医院。

据了解，送院的八人当中，唯一被送进盛港综合医院的相信是一名老师，其余七名送进竹脚妇幼医院的相信是学生。

《联合早报》记者下午到校外向家长了解情况时，有家长说收到校方的短信通知，家长的群组里也有人提到食物中毒事故。不愿具名的家长说，校方事发后第一时间发短信给家长和监护人，告知学校里有学生感到身体不适，出现呕吐等症状，校方正在密切关注事态的发展。

校方也提醒家长和监护人，要多留意孩子的身体状况，在必要时带孩子看医生。校方也在短信中提醒，若带孩子看医生，应通知孩子的级任老师，并将诊所收据收好，以便申请保险索赔。

一名不愿具名的男生受访时说，老师较早前告诉学生，学校发生食物中毒事件，提醒大家注意饮食安全，学校也已通过校方平台通知家长和监护人。

男生也说，感到身体不适的学生，大多都在休息时段光顾了食堂的同一个摊位，至于食物中毒事件是否与该摊位有关，则有待进一步确认。

《联合早报》已向实勤中学和食品局了解更多详情。