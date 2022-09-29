辉立Nova举办交流会 与年轻散户分享投资心得

（早报讯）专业交易员对年轻投资者分享经验说，交易首要任务是要保住投资成本，只有做好风险管理，才能长富久安。

辉立Nova日前组织了一场年轻投资者交流会，为他们提供了和专业交易员面对面交流的机会，并与《年轻投资者交易挑战》活动中的获胜者了解交易经验。

交流会上，受邀的本地衍生品交易公司Synergy Link Capital专业交易员兼公司伙伴万祖豪说，专业交易员首先考虑的不是利润，而是保住成本。只有做到了解交易环境并做好风险管控，才能可持续。

他形象的把市场和交易员比作大海和渔夫，告诫年轻投资者只有保证渔船和渔具得到有效并及时的维护，才能增加出海收获的概率。而这渔船和渔具就是市场的信息和交易技术。他强调说：“无论收获如何，确保安全回港才是首要任务。”

获得交易挑战第一名的米希尔（Mihir）在短短两周时间内，就通过Phillip MetaTrader 5交易平台获取了超过成本两倍的利润。这名还在新加坡管理大学读书的获胜者分享交易经验时说，自己只专注于交易原油期货的差价合约（CFD）。关注美国能源信息署（US Energy Information Administration）的数据和宏观趋势是他交易的利器，而自律和谨慎的行事作风则是他获胜的法宝。

辉立Nova经理李亿杰介绍说，交易挑战活动吸引了年龄介于18岁到30岁的360名选手参赛，他们大都来自本地大学。公司希望通过这个活动为年轻投资者提供交易资源和知识。