（早报讯）英国中央银行表示将通过收购债券以稳定金融市场及近期疲弱的英镑。美国隔夜股市受到提振，全面大幅反弹，道琼斯工商指数涨将近550点或1.88％。标普500和纳斯达克指数涨1.97％和2.05％。

亚太股市29日开盘也跟随美国隔夜股市大幅反弹，日本、韩国和澳大利亚股市涨0.80％至1.70％左右。

星期四（9月29日）可关注的本地股票：

1. 国浩房地产（GuocoLand）主席李金富在董事会的任期将满九年，决定不在10月14日召开的常年股东大会寻求连任。因此，李金富将在股东大会结束后，不再担任董事会和公司的主席。根据公司章程，董事会已同意委任非独立非执行董事郭令灿担任董事会和公司的主席。

2. 考虑到目前资本市场的条件不佳，农食品公司佳发（Japfa）决定延长澳亚投资（AustAsia Investment Holding）在香港上市的申请期限。有关申请已于9月28日失效。这次延长将提供额外六个月的时间，以便澳亚投资能完成上市。澳亚投资已经在8月25日通过了监管的上市审核。

3. 吉宝企业披露，吉宝讯通（简称Keppel T&T）子公司吉宝数据中心（Keppel Data Centres Holding）已经向Causeway DC收购Juventas DC的所有股份。Causeway DC根据2018年双方签署的协议，所行使的看跌期权价格为2540万美元（约3610万新元）。

4. Swiber控股子公司Resolute Offshore接到Rawabi Vallianz Offshore Services的意向书，有意以3000万美元（约4112万新元），收购船只M/V SWIBER RESOLUTE。根据意向书，双方将在意向书生效后15天内签署协议备忘录。如果双方无法就协议备忘录的任何条款和条件达成共识，任何一方都可以在这之后16天内以书面形式通知对方，终止协议备忘录，且无须承担任何责任。

5. 厨房文化公司（Kitchen Culture）披露，已经和陈文达（音译，Tan Gin Tat）签署贷款协议，取得100万元贷款，每年的利息为10%，即10万元。贷款将用作公司一般营运资金。在公司要求之下，陈文达将与公司签订一份认购协议，认购公司的普通股。公司在凯利板恢复交易的一周内，将向陈文达配售有关股票。每股认购价比加权平均价（VWAP）折让10%。

公司指出，在截至2021年12月31日的财政年度，公司净亏损370万元、营运现金流为负200万元，营运资金和净资产分别为160万元和2530万元。目前，公司拥有的现金和现金相等物分别为2万6559元和23万128元。

为了解决公司维持正常营运的挑战，董事会认为，签订贷款协议将有助满足公司直至2022年底的一般营运资金需求。如果恢复交易，应公司要求将贷款用在认购股份，也能够改善公司的财务状况。