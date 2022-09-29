培立道住宅地段公开招标 为年长者建造社区关爱私宅项目

（早报讯）位于高文一带培立道（Parry Avenue）的住宅地段，将建造社区关爱私宅项目，只供65岁及以上者入住。

根据卫生部和市区重建局星期四（9月29日）发的联合文告，试点项目将结合住宅和看护模式的住房选项扩大至私宅领域，以更好地满足年长者多元的生活方式和住房需求。

位于培立道的60年地契住宅地段，土地面积约1万2912平方公尺，可使用面积介于1万6270平方公尺和1万8077平方公尺。可建造最高五层楼的楼房或有地住宅。土地租约是60年。根据当局要求，至少20％的最高可使用面积必须留给医疗用途，包括必须提供一个至少有100张床位的疗养院。

文告指出，地段坐落在乐赛住宅区（Rosyth Estate）内，毗邻实龙岗北邻里中心和心邻坊（Heartland Mall）等餐饮和购物设施，并设有邻里公园，有利于年长者独立生活。

当局邀请投标者提呈创新辅助生活（assisted living）模式的提案，为年长者提供包括活跃乐龄活动和定期护理评估在内的一系列服务。

市建局将采取“设计概念与价格收益”（Concept and Price Revenue）的“双信封”方式招标，以确保获选提案符合社区关爱私宅项目的愿景，即支持年长者原地养老。

投标者须呈上两封文件，一封是发展和设计概念的计划书，另一封是土地竞标价。当局会先根据计划书遴选符合创新护理模式的合格发展商，再根据这些合格发展商的竞标价决定最终得主。招标活动将在明年3月21日中午12时截止。

首个社区关爱组屋项目Harmony@Bukit Batok去年2月在武吉巴督推出。建屋发展局早前宣布，下来会在女皇镇保健区推出第二个社区关爱组屋项目，将设有屋顶花园、健身角落和社区客厅等公共设施。