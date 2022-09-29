英国央行救市 本地股市早盘受提振涨逾30点

（早报讯）英国中央银行宣布收购政府债券以稳定金融市场和提振疲弱的英镑，全球股市受到鼓舞相继反弹，本地股市上午涨超过30点或1％。

过去三个交易日已经下跌超过3％的本地股市星期四（9月29日）开盘反弹涨14.38点或0.46％。中午12点休市时报3147.48点，涨了31.17点。

香港、韩国和澳大利亚股市也有超过1％的涨幅。

IG市场策略师叶俊荣指出，英国央行通过临时债券购买来支撑债券市场的行动，为最近的股市提供了缓解。英国国债债券收益率下滑也造成美国国债收益率走低。

“风险情绪改善以及金融市场回稳，美元下跌了1.7％，这些消息对股市来说都是正面积极的信号，因为最近几天股市非常须要缓解风险的利好消息，以便从超卖中恢复过来。”

新翔集团股价上午跌近23％

本地超过三分之二的蓝筹股在上午上涨，少数下跌的海峡时报指数成份股当中，以新翔集团（SATS）的跌势最剧烈。

新翔星期三（28日）宣布，计划以11亿8700万欧元（16亿3900万新元）现金，收购全球最大航空货运处理公司环美航务（Worldwide Flight Services），成为这个领域的世界龙头。

新翔星期四恢复交易后，开盘就下跌了12％，后续跌幅一路扩大。中午休市时报2.99元，跌88分或22.74％。

市场认为，原因之一可能和集团有意发行附加股和配售股票集资有关。

银河—联昌证券分析师郑伟权指出，如果集团全部通过发售附加股集资，总值17亿元附加股、每股认购价2.79元，另外加1亿2000万元的内部现金储备，除权后的理论价格（Theoretical Ex-Rights Price）是3.49元。

这项交易须获得股东和监管当局的批准，一旦通过，预计可在2023年3月前完成。新翔星期三开市前要求暂停交易，股价星期二（27日）收报3.87元。