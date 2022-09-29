尚穆根在康复和戒断药物滥用大会 重申我国政府反毒立场

（早报讯）国际毒品供应和滥用问题日益严峻，针对毒品放宽和除罪化的呼声也越来越高。嗜毒不仅害人害己，也会衍生罪案，星期三（9月28日）新航传出炸弹惊魂，以及轰动一时的联邦道双尸谋杀案就是如此，涉案者都被指在犯案前吸毒，在毒品的影响下犯案。

内政部长兼律政部长尚穆根星期四（29日）出席新加坡肃毒协会（SANA）举办的“康复和戒断药物滥用大会”致开幕词时，重申我国政府反毒的坚定立场。

尚穆根说：“当社会上流通更多毒品时，无论是毒品法律不严厉、执法或监管不力等因素，都会造成更多家破人亡的事件，社会也会遭受巨大危害。”

新加坡肃毒协会迈入成立第50周年，除了推广预防毒品意识，也为前嗜毒者及他们的家人提供支持。通过辅导和社会支持，前嗜毒者可戒断毒瘾，找到工作融入社会。

育有六名子女的前嗜毒者钟翠銮（45岁）屡次进出监狱，近半人生都在毒海中浮沉。忆述跌宕起伏的戒毒过程，她笑言：“入狱次数多到连监狱官都认得我，我成了出了名的问题人物。”

2011年她最后一次入狱时诞下第四子，儿童保护服务处人员随即将孩子带走，并警告她若重犯将失去抚养权。经历母子被硬生生拆散的锥心之痛，她出狱后改过自新，在家人鼓励下回归正途。

她如今不仅成功戒毒，还当起送餐员和家庭烘培师，通过自身经验劝诫他人远离毒品。

钟翠銮与15名女释囚的经历也集结成册，诉说她们作为女性、母亲、女儿的角色，如何接触毒品、戒毒面临的困境，以及对家庭造成的影响。