新加坡全球创新指数排名升至第七

（早报讯）今年的全球创新指数出炉，新加坡晋升一个名次至第七名，单在东南亚、东亚与大洋洲地区的排名则连续两年位居第二，仅次于韩国。

世界知识产权组织星期四（9月29日）发布2022年全球创新指数（Global Innovation Index）报告。瑞士连续12年成为全球最具创新力的国家，其他排在新加坡前面的是美国、瑞典、英国、荷兰和韩国。中国也上升一个名次，排在第11名。

单看东南亚、东亚与大洋洲地区，在研发方面作出巨大投资的韩国去年超越新加坡，成为这个地区最具创新力的经济体。韩国今年的全球排名稍微滑落一个名次，排在第六名。

全球创新指数以创新投入（Innovation Input）和创新产出（Innovation Output）两方面的约80个衡量指标，评估全球超过130个经济体。

报告指出，新加坡在创新投入方面依然位居全球榜首，尤其制度最为卓越，多个指标如政治环境和监管环境等都排名第一。商业成熟度的表现也明显进步，包括资讯通信科技（ICT）服务进口以及由企业出资的科研经费指标，说明本地企业正加大对研发和创新的投资。

在创新产出的表现逊色

我国在创新产出方面则相对逊色，全球排名第14。其中，商标相关指标的表现较弱，排名第89，但比2021年上升了三个名次；印刷及其他媒体的指标则比2021年跃升七个名次，排在第84名。

世界知识产权组织总干事邓鸿森说，尽管创新投资在过去两年激增，全球仍具不确定因素，加上由创新驱动的生产力持续表现羸弱，给今年的前景投下了阴霾。“这就是我们为什么不仅要更关注对创新的投资，也要关注如何将投资转化为经济和社会影响力。”