急诊病患可选居家住院 治疗相同但费用或更低

（早报讯）小腿第二次受细菌感染后“住院”，黄康祥（52岁，物流业）发现费用比预计便宜许多，使用保健储蓄户头后更是一分钱也不用额外支付。

原来，黄康祥参与了居家病房（Mobile Inpatient Care @ Home，简称MIC@Home）计划。他今年8月受细菌感染后，在新加坡中央医院住院三天就回家完成接下来的“住院”疗程。

黄康祥在家康复两个星期，负责照料他的中央医院医疗团队期间会每天定时进行线上会诊。（李冠卫摄）

在居家病房计划下，黄康祥在家康复两个星期，负责照料他的中央医院医疗团队期间会每天定时进行线上会诊，以及在需要时一天三次上门为他打点滴。

黄康祥说：“比起上次感染住院五天，我这次可以提前回家。太太和儿子在家也比较方便照顾我。”

对黄康祥来说，能在家接受和住院一样的治疗，费用却相对较低，让他很满意。

居家病房今年4月到2024年3月进行试点计划，由卫生部医疗护理转型署协调。目前参与的三家机构是国立大学医学组织、义顺保健集团和新加坡中央医院。

参与计划的病患多数患有常见急诊疾病，并有一定程度的自理能力。

负责推行计划的卫生部医疗护理转型署高级经理赖逸峰说，病患可享有与一般住院相同的津贴，也能从多方面节省开支，总花费或许更低。

“远程医疗模式在疫情期间病床短缺时，展现了很大的价值和潜力。我们接下来会密切关注居家病房的不同指标，并打算推广到其他医院。”