“买海鲜没付钱”风波 老板娘：误会一场 名车男是熟客

（早报讯）马赛地车主买活海鲜没付334元，餐馆报警。如今事件峰回路转，老板娘发现车主竟是熟客，她指这是一场误会。

《新明日报》日前报道，一名贾姓男子上周一（9月19日）晚上开着银色马赛地，到巴特礼东一带的“一品鲜活海鲜”餐馆，购买了价值334元5角的龙虾、红花蟹、小鲍鱼等活海鲜。

当时他被指告诉职员，他认识老板娘，事后会转账付款，未留下联系方式就匆匆开车离开，过了一周仍未付钱。

老板娘覃慧芸当天并不在场，她从店员那得知后，查找了手机聊天记录，没找到“贾先生”的联络，又迟迟没等到对方的电话及信息，事后报警，并希望对方能够回来付钱。

“蒋先生”听成“贾先生”

岂料，新闻见报后，马赛地车主上网看到自己汽车的照片，星期三（28日）联系老板娘，事件才水落石出。

覃慧芸事后也查明真相，她说原来是新员工把顾客的名字“蒋先生”听成“贾先生”，并证实这位顾客真的是熟客，一切纯属误会。

“当天向我通报此事的新员工才入职一个多月，这名客人说，跟一品鲜很多员工都比较熟，但确实不认识这名新员工。”

她解释，这名新员工当时问了顾客的姓氏，但或因顾客较急，加上员工的华语听力不是很好，因此把顾客的姓氏“蒋”听成了“贾”，才会造成误会。

“我努力回忆也没发现有哪位很熟的贾姓客人，但始终还是相信客人有空时肯定会安排付款。三天以后，才发朋友圈提醒，五天后还是没有消息，员工担心要承担责任才要求报警。”

车主已付清款项

车主已付清款项，老板娘将销案并感到抱歉。

覃慧芸也指出，当她得知涉事顾客就是蒋先生时，心里特别难过，而这名顾客过后也将334元转账过来了。

“因为我们之间确实很熟。蒋先生自我们开业以来就非常支持我们，已光顾至少两年。”

她说，这场误会让顾客感到愤怒和难过，而她也能够理解对方的心情，为此表达歉意，并指事后欲销案。

“这次事件可能给客户的个人声誉带来不良影响。虽然这样的结果是误会引起的，但我们还是深表歉意。”