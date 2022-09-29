单亲妈带两子过关卡 两青年帮忙背宝宝

（早报讯）暖心！狮城单亲妈妈带11岁儿和七个月大的宝宝到马来西亚游玩，回程遇关卡严重拥堵，母子三人大包小包排队通关，两青年主动伸援手，帮忙她抱孩子和拖行李。

这名狮城妈妈在上星期天（9月25日）带两个孩子从新山返回新加坡时，遇到两名好心青年。

她过后在TikTok上分享此事，记者辗转联系到她。祖莱哈（35岁，捷运职员）告诉《新明日报》，当时她除了拉着大儿子，背着小儿子，也携带一个大行李箱和背包，排队等待通关。

“更糟糕的是，我的11岁儿子在马国旅游时，因吃错东西而身体虚弱，也无法帮上忙。”

突然有两名18岁和21岁的青年走上前，主动询问她是否要帮忙，让她难忘又感动。

她同意让两人帮忙，青年背着小儿子排队一小时，跟着陪他们通关，孩子睡醒后还逗他玩。

她说：“当时也担心对方会不会是坏人，但想到这里是关卡，孩子的护照也在我这里，所以没有太担心。”

“经过交谈，我们发现他们其中一人就住在淡滨尼一带，离我家几条街的距离；另一人则住在榜鹅，于是我们决定共乘德士。”

当他们抵达淡滨尼后，其中一名青年“帮人帮到底”，帮忙搬行李。

“我很感激他们，等宝宝长大后，会把这个经历告诉他，也要教会他们乐于助人。”