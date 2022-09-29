南大生闯女厕偷拍 称因压力太大犯案

（早报讯）南大男学生擅闯校园女厕，偷拍女学生裙底视频，被逮个正着后称因倍感压力而干案。

来自中国的周志文（22岁）被控偷拍和擅闯四项控状，星期四（9月29日）出庭认罪，南洋理工大学也下令他停学两学期。

控方引述心理卫生学院的报告，指被告案发时有精神失常的初期症状。法官下令被告进行评估，看他是否合适接受强制治疗，并将在评估报告出炉后下判。

2021年2月5日早上8时30分许，20岁的受害女学生到某座教课楼上课前上厕所，课间休息的被告刚好看到她，就尾随她进入厕所。

被告故意进入女学生旁边的隔间，把手机伸入隔间底下的缝隙，偷拍对方的裙底视频。

女学生发现隔壁隔间有影子，接着看到被告的鞋子和手机，立刻放声大喊。被告跑出厕所后删除视频，还在厕所外等女学生出来后向她道歉。

饱受惊吓的女学生快步走回教室，告诉同学事发经过，教授立刻联系校园保安扣留被告，再报警处理。

被告向警方承认罪行，并称他因感巨大的压力及情绪激动才干案。他还坦言已数次偷拍，通常盯上华族女学生。

南大发言人回复《联合早报》询问时指出，除了让被告暂时停学，校方也阻止他入住校园宿舍，或担任任何领导职位。

被告的停学期已结束，并已返回学校，但南大发言人指根据法律程序的结果，校方可能召开纪律委员会，重新评估被告是否能继续求学。（人名译音）