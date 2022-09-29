海峡时报指数微跌0.04％或1.23点

（早报讯）英国中央银行将通过收购债券以稳定金融市场及英镑汇率的消息，提振美国隔夜股市上扬，星期四（9月29日）的亚太股市也在美股上涨的带动，纷纷在早盘高开，一洗近日因为担忧经济陷入衰退和利率大幅攀升而萎靡不振的晦气。

本地股市早盘高开，但是续升乏力，海峡时报指数收市报3115.08点，下跌0.04％，或1.23点。

全天海指交易量达到10亿3700万股，交易总值是10亿8800万元。上升股235只，下跌股292只。

领涨的是吉宝企业（Keppel Corp），升2.52％至6.93元；新电信（Singtel）涨1.91％至2.67元以及胜科工业（Sembcorp Industries）上扬1.32％至3.07元。

领跌的是新翔集团（SATS），跌幅达20.67％，收报3.07元、怡和控股（JMH）下跌2.24％至51.5美元以及扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）下滑1.92％至1.92元。

亚太股市在高开后普遍向好，但是投资者仍然对各国央行收紧货币政策保持谨慎，导致股市闭市时涨跌不一。上海、深圳和香港股市下跌做收，上海和深圳股市分别微跌0.13％和0.05％，香港跌幅达0.49％。台北股市上扬0.51％，首尔微升0.08％，东京股市的涨幅相对大一些，升0.95％，悉尼股市涨幅最大，达1.51％。