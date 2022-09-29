出狱后再印万元伪钞 惯犯判监五年

（早报讯）因印制伪钞入狱，男子出狱后拿回手提电脑看到里头的伪钞模板，竟萌生重犯的念头，与另一人共谋印制总额1万8500元的伪钞。

被告法尔汉（28岁）星期四（9月29日）承认三项印制、使用伪钞等罪状，另两项交由法官下判时一并考虑，被判坐牢五年。

被告曾于2019年因印制伪钞被判坐牢三年，但控方指他完全不知悔改，出狱后再犯案。

案情显示，被告于2021年6月28日取回曾被当成证物的手提电脑后，发现里头仍保存着印制伪钞的图片和模板，于是萌生再度印制伪钞的念头。

他找了在中途之家结识的玛哈迪拉蒂夫（45岁），并把计谋告诉他。玛哈迪拉蒂夫曾在工作时路过樟宜南2道的一个空置货仓，因此提议可以把货仓当成印制伪钞的基地。

2021年6月28日至7月2日期间，被告带了打印机、手提电脑和纸张等，在货仓印制伪钞，玛哈迪拉蒂夫则帮忙用美工刀切割伪钞。两人共印制了185张面额100元的伪钞。

被告用部分伪钞购买水烟筒和打火机，他交给卖家的820元中，包括八张100元伪钞。被告拿了货迅速离开，卖家后来才发觉。

警方过后也接到通报，指一名63岁男子涉嫌在乌美路的投注站，使用一张百元伪钞下注。男子落网后，警方也逮捕了被告和玛哈迪拉蒂夫，但两人与男子的关系不得而知。

玛哈迪拉蒂夫早前承认印制伪钞、拥毒和吸毒等罪名，被判坐牢六年九个月，及打鞭三下。